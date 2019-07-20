رحيل الفيلسوفة المجرية أغنيش هيلر

الفيلسوفة المجرية أغنيش هيلر في قصر الإليزيه - باريس 21 مايو 2019 (أ ف ب)

أعلنت الأكاديمية المجرية للعلوم (إم تي إيه) وفاة الفيلسوفة المجرية أغنيش هيلر، الجمعة عن 90 عامًا.

وتعد أغنيش هيلر، الوجه البارز في أوساط مفكّري بلدها والمعارضة للنظام الشيوعي التي انتقدت خلال السنوات الأخيرة سياسات رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وجاء في بيان صادر عن الأكاديمية أن «أغنيش هيلر العضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، الفيلسوفة والأستاذة المحاضرة في كلية الأبحاث الاجتماعية نيو سكول فور سوشيل ريسيرتش في نيويورك... توفيت في 19 يوليو عن 90 عامًا». وبحسب موقع «444» المجري، لم تعد هيلر الجمعة من نزهة في بحيرة بالاتون.

ولدت أغنيش هيلر في 12 مايو 1929 في بودابست وتتلمذت على يد أحد أكبر المفكرين المجريين في القرن العشرين، الفيلسوف الماركسي يورغ لوكاس (1885-1971).

وباتت أغنيش من أبرز وجوه التيار المعروف بـ «مدرسة بودابست» الذي ينتقد الاشتراكية المجرية والذي برز بعد انتفاضة العام 1956 في العاصمة المجرية التي قمعتها القوات السوفياتية.

وبعدما اضطهدها النظام الشيوعي في السبعينات، لجأت إلى أستراليا ثم نيويورك، قبل أن تعود إلى المجر في مطلع الألفية الثالثة. وباتت هذه المرأة القصيرة القامة المعروفة بتسريحة شعرها القصيرة رمزًا لمعارضة النظام القومي المحافظ لفيكتور أوربان الذي كثّفت حكومته حملات التشهير في حقّها.

وأجرت مقابلات عدّة لوسائل إعلام دولية للإعراب عن خشيتها مما وصفته بقمع الحريات الديمقراطية في المجر.