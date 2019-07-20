الجمهور العربي على موعد مع 4 مسلسلات جديدة هذا الصيف

النجمة التونسية درة (بوابة الوسط)

تستقبل القنوات الفضائية العربية في الفترة المقبلة عدداً من المسلسلات التي تنتمي لنوعية الأعمال الطويلة، في موسم جديد ومختلف بعيداً عن رمضان. أول هذه الأعمال هو مسلسل «بحر» بطولة الفنان المصري ماجد المصري، وهو العمل الذي انتهى تصويره منذ مارس الماضي.

وتحدد موعد عرض «بحر» في شهر أغسطس المقبل، ويشارك في بطولته محمد دياب وكوكي وثراء جبيل وفوزية محمد ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان وأحمد كرارة ومنة عرفة، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، إنتاج «سينرجي» تامر مرسي.

وانطلق الأسبوع الماضي، تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر (غرب القاهرة). ويتكون «حواديت الشانزليزيه» من 45 حلقة، وتقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته إياد نصار وداليا مصطفى وإنجي المقدم ومي سليم وإدوارد وعايدة رياض وأماني كمال وفريدة سيف النصر، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل، وإنتاج «سينرجي» تامر مرسي.

وبدأ أيضاً منذ أيام تصوير مسلسل «بلا دليل» الذي يتكون بدوره من 45 حلقة ومقرر عرضه كذلك في أكتوبر المقبل. مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، إنتاج «سينرجي» تامر مرسي.

ويستعد المخرج تامر حمزة لاستئناف تصوير باقي الحلقات المتبقية من مسلسل «قيد عائلي» خلال أيام، وذلك بعد أن توقف التصوير لأكثر من شهرين تقريباً، بسبب انشغال بعض الممثلين في موسم دراما رمضان الماضي.

«قيد عائلي» لم يتحدد موعد عرضه بعد، وهو من بطولة بوسي وميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وسيمون وهالة فاخر ونضال الشافعي وخالد سرحان ورامي وحيد ومنة فضالي ودينا فؤاد ومريهان حسين ومحمد نجاتي، من سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإنتاج «فنون مصر».

نقلًا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»