الأردن: انطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من مهرجان جرش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 10:21 صباحا
مدينة جرش الأثرية في شمال العاصمة الأردنية عمّان - 18سبتمبر 2017 (أ ف ب)

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، الخميس، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق الموسيقية والمغنيين.

وأقيم حفل الافتتاح الذي بثه التلفزيون الرسمي الأردني وحضره رئيس الوزراء عمر الرزار، في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية (نحو 51 كيلومترًا شمال عمان) وأوقدت خلاله شعلة المهرجان الـ34، وفق «فرانس برس».

وتضمن الحفل أغنية «أردن يا وطني» للشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، وقصيدة مغناة بعنوان «دار النشامى» للشاعر الأردني صفوان قديسات إضافة إلى أغنية ثالثة بعنوان «هنا رغدان» للشاعر حيدر محمود، بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات الأردنيين. كما أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات حفل الافتتاح بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة على المدرج الجنوبي.

ويقام المهرجان الذي عاد في العام 2011 بعد غياب دام ثلاث سنوات، على سبعة مسارح في مدينة جرش الأثرية ويستمر حتى 28 يوليو.

ويتضمن برنامج المهرجان حفلات لمغنين معروفين بينهم مارسيل خليفة ووائل كفوري ونانسي عجرم وعبير نعمة من لبنان وديانا كرزون ونداء شرارة ومكادي نحاس من الأردن، إضافة إلى محمد منير من مصر ولطفي بوشناق وصوفيا صادق من تونس، والمغني الفلسطيني الشاب محمد عساف.

كذلك ستشارك فرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

وتقام خلال المهرجان أمسيات شعرية بمشاركة 25 شاعرًا من الأردن و12 آخرين من البلدان العربية، فضلًا عن ندوات ثقافية وفكرية ومعارض للصناعات التقليدية وأسواق حرفية وفنون تشكيلية.

وكان مهرجان جرش انطلق في العام 1981، واستمر حتى العام 2007 ليحل محله مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استؤنف في العام 2011.

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