بالفيديو: محمد رمضان وسعد لمجرد يطرحان «إنساي»

بوستر الأغنية الجديدة لمحمد رمضان وسعد لمجرد (فيسبوك)

طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة «إنساي» التي يتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

أغنية «إنساي» من كلمات وألحان سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس.