بالفيديو: محمد رمضان وسعد لمجرد يطرحان «إنساي»

طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة «إنساي» التي يتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».
أغنية «إنساي» من كلمات وألحان سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء