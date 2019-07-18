حسن الرداد يتحدث عن قراراته المُثيرة في حياته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 01:13 مساء
حسن الرداد ووفاء الكيلاني في كواليس «تخاريف» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختبارات متعددة يخضع لها الفنان المصري حسن الرداد في أول لقاء له مع وفاء الكيلاني في برنامج «تخاريف» الذي يُعرض على «إم بي سي مصر» في الثامنة من مساء السبت. 

يجد الرداد نفسه في ورطة بسبب بعض الأسئلة، ويُفاجأ بما لم يتوقعه، ويقول: «هذا آخر لقاء تلفزيوني سأجريه في حياتي»، عازيًّا الأمر لنوعية الأسئلة التي تورطه بها المضيفة. 

فكيف يعتبر الرداد نفسه سيد القرارات التي يتخذها أم أن قراراته متأثرة بنظرة الناس والمجتمع؟ وهل يعترف بوجود الكذب والخطايا في حياته؟ وهل يحاول فرض شخصية «سي السيد» على علاقته بزوجته الممثلة إيمي سمير غانم؟ وما هي النصيحة التي أوصاه بها الممثل الراحل نور الشريف والمرتبطة بحياته الشخصية وتصرفاته بين الناس؟

من جهة أخرى، يؤكد حسن أن الأحداث والظروف التي مرّ بها في حياته، أنضجته مبكرًا، فكبُر قبل أوانه بسبب المسؤولية الكبيرة التي فُرضت عليه قسرًا، والتي غيرت نظرته إلى الكثير من الأمور.

وحول علاقته بزوجته، يؤكد الرداد حرصه على الصراحة دائمًا مع إيمي، وعدم لجوئه إلى الكذب، لأن «الصراحة راحة» على حدّ قوله.

كما يكشف الفنان المصري عما سيفعله في حال وضع طاقية الإخفاء على رأسه. وخلال الأسئلة، يفاجئ الرداد مضيفته برفضه تلبية أحد شروط البرنامج.. وأخيرًا يسمي النجوم والأشخاص الذين يقلّهم معه في ميكروباص حياته.

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