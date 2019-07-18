«دار البيان» تقيم حفل توقيع لإصداراتها بأجدابيا وبنغازي الأسبوع المقبل

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 18 يوليو 2019, 12:56 صباحا

تقيم دار البيان للنشر والتوزيع احتفاليتها الأولى لتوقيع عدد من إصداراتها الجديدة، يوم السبت المقبل 20 يوليو الجاري بالمركز الثقافي بمدينة أجدابيا، ويوم الأحد 21 يوليو بالجامعة الدولية الطبية بمدينة بنغازي.

وقال رئيس دار البيان، علي بن جابر لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «دار البيان ستحتفي يومي السبت والأحد بمدينتي أجدابيا وبنغازي، بإصدارها عددًا من الكتب لكتاب ليبيين».

ولفت بن جابر إلى أن الكتب هي: «كتاب (أغاني الرحى والجبادة) للكاتب أحمد عبدالسلام بركوس، وكتاب (خطوات على جسر منسوف) للكاتب عياد رمضان عاشور، وكتاب (في مهب امرأة) للكاتب مصطفى السعيطي وكتاب (وطن في القلب) وكتاب (أسير بقلب ملتفت) للكاتب جمعة الفاخري».

وأشار رئيس دار البيان، علي بن جابر، إلى أن الأستاذ أحمد عبدالسلام بركوس سوف يلقي محاضرة عن التراث، كما يقام أيضًا معرض للكتاب تعرض وتوزع فيه كافة إصدارات دار البيان للنشر والتوزيع.

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