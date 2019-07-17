المغنية كاردي بي تؤكد دعمها بيرني ساندرز للترشح للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 11:45 صباحا

أعربت مغنية الراب الأميركية كاردي بي مجددًا، الثلاثاء، عن دعمها لبيرني ساندرز الذي ينافس لنيل ترشيح حزبه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وقد حرص الأخير على شكرها مؤكدًا لها أن «نضالنا من أجل العدالة الاجتماعية» متواصل.

وغرّدت الفنانة «يؤسفني أن نكون قد تخلّينا عنه سنة 2016. فهذا الرجل يناضل من أجل المساواة في الحقوق، حقوق الإنسان، منذ فترة طويلة»، وفق «فرانس برس».

وأردفت في رسالتها التي حظيت بأكثر من 80 ألف تعليق إعجاب أن «جعل هذا البلد مكانًا أفضل للعيش هو فعلًا ما يسعى إليه منذ فترة طويلة. وليس ذلك مجرّد محور في حملته».

وسجلت كاردي بي سنة 2016 شريط فيديو دعت فيه إلى التصويت لبيرني ساندرز.

وأكدت الفنانة في مقابلة نشرتها مجلة «فاراييتي» في أبريل تأييدها لساندرز في السباق الرئاسي سنة 2020، قائلة «أنا دوما مع بيرني».

وشكر سيناتور فيرمونت الذي يعد العدة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي تحضيرًا للسباق إلى البيت الأبيض، المغنية عبر «تويتر» قائلًا لها «نضالنا من أجل العدالة لم ينته بعد ونحن لن نستسلم أبدًا».

كاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة. وقد تزوجت مغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة «ميغوس»، في مراسم خاصة بعيدة عن الأضواء. وأنجبت منه طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه.

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