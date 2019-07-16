بسمة بوسيل في جلسة تصوير جديدة بإطلالة صيفية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 04:58 مساء
بسمة بوسيل بإطلالة صيفية في آخر جلسة تصوير (إنستغرام)

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، صورًا لها عبر حسابها على إنستغرام، من آخر جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ الإسكندرية التي تألقت فيها بإطلالة صيفية رائعة، بفستان أبيض مع شابوه على الرأس، ولكن في إحدى الصور الأخرى ظهرت قصات شعرها المميزة التي كانت من خلال مصفف الشعر هيما جو.

ويعتبر هيما جو من أهم مصففي الشعر في الإسكندرية حيث يتجه صوبه العديد من نجمات السينما والغناء للقيام بتصفيفات الشعر المميزة التي يتميز بها، وأيضًا يتميز في القيام بالعديد من قصات الشعر الخاصة بجلسات التصوير الخاصة بالمجلات والنجوم.

بسمة بوسيل بإطلالة صيفية في آخر جلسة تصوير (إنستغرام)
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