«المتفائل» سامح حسين في المسرح القومي قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 01:28 مساء
بوستر العرض المسرحي «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل المخرج المصري إسلام إمام بروفاته النهائية للعرض المسرحي «المتفائل» استعدادًا لافتتاح العرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة (وسط القاهرة)، والذي من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن أسباب اختيار إسلام إمام لرواية «كانديد» أو «المتفاؤل» المأخوذ عنها العرض، فكان له عدة أسباب أولها أنها رواية عالمية لم تقدم في مصر من قبل، رغم أنه تم تقديمها عدة مرات في أوروبا كعروض مسرح موسيقي، فهو نص لم يتطرق له أحد، بالإضافة إلى موضوع الرواية التي تتحدث عن خروج الشخص من مكان ضيق إلى عالم واسع ليكتشف حياة مختلفة تمامًا عما علمه أستاذه وأهله.

وعن إخراجه عرضًا لفرقة بحجم ومكانة المسرح القومي يقول إسلام إن الإخراج على خشبة القومي تأخر كثيرًا، خصوصًا أنه في العام 2014 كانت هناك اتفاقات على إخراج مسرحية على خشبة القومي ولكن وقتها تداخلت المواعيد مع سفره في عمل فني خارج مصر، ولهذا تأخرت أول تجاربه لمدة 5 سنوات، ولكن هذه المرة برواية أضخم وأكبر وأهم، ووجه الشكر للفنان إسماعيل مختار على دعمه الشديد وإصراره على تقديم هذه التجربة.

«المتفائل» بطولة سامح حسين وسهر الصايغ وأحمد صيام ويوسف إسماعيل وآيات مجدي وتامر الكاشف وأمجد الحجار وزكريا معروف والمطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغاني طارق علي، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إخراج إسلام إمام.

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