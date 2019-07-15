خالد الصاوي و«الأصليين» في ضيافة قصر السينما الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 04:57 مساء
فيلم «الأصليين» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد (أرشيفية: الإنترنت)

يحل الفنان المصري خالد الصاوي ضيفًا على قصر السينما بمنطقة جاردن سيتي (وسط القاهرة) في السابعة مساء الأحد المقبل، وذلك من خلال فعالية «نجم وندوة» التي تعود للقصر مرة أخرى بعد توقف أكثر من 8 سنوات. 

يدير الندوة رئيس قصر السينما الفنان تامر عبدالمنعم، ويعقبها عرض فيلم «الأصليين» الذي تم إنتاجه العام 2017 وجسد بطولته الصاوي مع ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد ممدوح، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 

قصر السينما تم افتتاحه يوم 27 يونيو الماضي، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك بعد عمليات التجديد والتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه العام 2016 بغرض تجديده.

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