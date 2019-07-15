«سبايدرمان» الجديد يحافظ على صدارة شباك التذاكر

تصدر «سبايدرمان: فار فروم هوم» شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي (أ ف ب)

تصدر فيلم «سبايدرمان: فار فروم هوم» شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققًا 45,3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق هذا الإصدار الجديد من سلسلة «سبايدرمان» من إنتاج «سوني» و«مارفل» إيرادات ضخمة بلغت 846,5 مليون دولار على مستوى العالم، وفق «فرانس برس».

وتدور أحداث الفيلم حول طريقة مواجهة «سبايدرمان» (توم هولاند) و«نيك فيوري» (سامويل إل. جاكسون) العالم بلا «أيرن مان» (روبرت داوني جونيور). ويشارك في البطولة أيضًا كل من زندايا وجايك جيلينهال وجي بي سموف.

وحافظ فيلم «توي ستوري 4» من إنتاج «بيكسار» على المركز الثاني محققًا 20,7 مليون دولار.

وحل في المرتبة الثالثة الفيلم الجديد «كرول» الذي تدور أحداثه حول رجل وابنته يحاولان النجاة من مجموعة من التماسيح الجائعة بعدما ضرب إعصار منطقتهما في فلوريدا، وحقق إيرادات بلغت 12 مليون دولار.

أما المركز الرابع فذهب إلى الفيلم الجديد «ستابر» من بطولة الكوميدي كومايل نانجياني والمصارع السابق دايف باوتيستا الذي شارك في أفلام «غارديانز أوف ذي غالاكسي»، وحقق 8 ملايين دولار.

وتراجع الفيلم الرومانسي الكوميدي «يسترداي» من إنتاج «يونيفرسال» إلى المركز الخامس بعدما حل ثالثًا الأسبوع الماضي، وجمع إيرادات بلغت 6,75 مليون دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:

6- «علاء الدين» مع 5,9 مليون دولار.

7- «أنابيل كامز هوم» مع 5,6 مليون دولار.

8- «ميدسومار» مع 3,6 مليون دولار.

9- «ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2» مع 3,1 مليون دولار.

10- «من إن بلاك: إنترناشونال» مع 2,2 مليون دولار.