استوديو أميركي يتفاوض على صفقة لتعويمه مع صندوق استثمار

الصفقة المحتملة لحصة كبيرة من الاستوديو شأنها أن تعوّم المجموعة (أ ف ب)

أعلنت إدارة استوديو «يوروبا كورب» التابع للمخرج الفرنسي لوك بيسون عن إجراء مفاوضات مع صندوق الاستثمار الأميركي «فاين ألتيرناتيف إنفستمنتس»، أحد دائنيه، بشأن صفقة بيع حصة كبيرة من شأنها أن تعوم المجموعة.

وأكد الاستوديو معلومات أوردتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، موضحًا في بيان أنه يتفاوض مع «فاين» بشأن «مساهمة محتملة في رأس المال»، مع الإشارة إلى أنه يتعذّر عليه ضمان نجاح الصفقة، وفق «فرانس برس».

وأنشئ استوديو «يوروبا كورب» قبل 20 عامًا في ضاحية باريس الشمالية بمبادرة من المخرج لوك بيسون صاحب أفلام شهيرة، مثل «ذي فيفث إليمنت» و«ذي ترانسبورتر».

وتكبدت الشركة خسائر كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصًا بسبب عجزها عن التعويض عن تكاليف الإنتاج الطائلة لفيلم الخيال العلمي «فاليريان أند ذي سيتي أوف ايه ثاوزند بلانتس» الذي صدر سنة 2017 وكانت نتائجه مخيبة للآمال في شباك التذاكر.

وخلال السنة المالية 2018-2019، بلغت ديون الاستوديو 110 ملايين يورو، إضافة إلى 82 مليونًا من الديون المتراكمة في الفترة السابقة.

وبدأ عرض الفيلم الأخير الذي تولى بيسون تأليفه وإخراجه بعنوان «آنا» الشهر الماضي. وهو لم يلق استحسان النقاد لكنه جذب قاعدة واسعة من المشاهدين.