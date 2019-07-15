استوديو أميركي يتفاوض على صفقة لتعويمه مع صندوق استثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 11:51 صباحا
الصفقة المحتملة لحصة كبيرة من الاستوديو شأنها أن تعوّم المجموعة (أ ف ب)

أعلنت إدارة استوديو «يوروبا كورب» التابع للمخرج الفرنسي لوك بيسون عن إجراء مفاوضات مع صندوق الاستثمار الأميركي «فاين ألتيرناتيف إنفستمنتس»، أحد دائنيه، بشأن صفقة بيع حصة كبيرة من شأنها أن تعوم المجموعة.

وأكد الاستوديو معلومات أوردتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، موضحًا في بيان أنه يتفاوض مع «فاين» بشأن «مساهمة محتملة في رأس المال»، مع الإشارة إلى أنه يتعذّر عليه ضمان نجاح الصفقة، وفق «فرانس برس».

وأنشئ استوديو «يوروبا كورب» قبل 20 عامًا في ضاحية باريس الشمالية بمبادرة من المخرج لوك بيسون صاحب أفلام شهيرة، مثل «ذي فيفث إليمنت» و«ذي ترانسبورتر». 

وتكبدت الشركة خسائر كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصًا بسبب عجزها عن التعويض عن تكاليف الإنتاج الطائلة لفيلم الخيال العلمي «فاليريان أند ذي سيتي أوف ايه ثاوزند بلانتس» الذي صدر سنة 2017 وكانت نتائجه مخيبة للآمال في شباك التذاكر.

وخلال السنة المالية 2018-2019، بلغت ديون الاستوديو 110 ملايين يورو، إضافة إلى 82 مليونًا من الديون المتراكمة في الفترة السابقة.

وبدأ عرض الفيلم الأخير الذي تولى بيسون تأليفه وإخراجه بعنوان «آنا» الشهر الماضي. وهو لم يلق استحسان النقاد لكنه جذب قاعدة واسعة من المشاهدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فشل الزواج قد يؤثر على صحة النساء في منتصف العمر