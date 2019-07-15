الاحتفال بالذكرى الثمانين لميلاد النجم التشيكي كاريل غوت

أوراق نقدية عليها صورة المغني التشيكي كاريل غوت تباع احتفاء ببلوغه الثمانين، 14 يوليو 2019 (أ ف ب)

اصطف مئات الأشخاص في طوابير انتظار طويلة تحت المطر الغزير الأحد، في براغ للاحتفاء بعيد ميلاد نجم الغناء التشيكي كاريل غوت، الذي بلغ عامه الثمانين، من خلال شراء ورقة نقدية رمزية عليها صورته قيمتها «صفر يورو».

وهذا الفنان الملقب بـ «كاريل الإلهي» والذائع الصيت في ألمانيا المجاورة، حيث يطلق عليه لقب «سيناترا الشرق»، بيعت أعماله بأكثر من 50 مليون نسخة في نحو عشرين بلدًا، وفق «فرانس برس».

وُلد كاريل غوت في بيلزن (بوهيميا الغربية) في الرابع عشر من يوليو 1939 وبات في الستينات أول مغني منوعات من أوروبا الشرقية يقدم عروضًا بانتظام في الشق الغربي من القارة.

وخاض أنواعًا موسيقية عدة، من الروك إلى الأوبرا مرورًا بالبلوز والبوب والكانتري بعد أن تخلى عن مسيرته كتقني كهربائي سنة 1959 ليكرس وقته للموسيقى.

وكرمه الرئيس الشيوعي غوستاف هوساك سنة 1985 بمنحه لقب «الفنان الوطني».

وطوال عطلة نهاية الأسبوع، أعاد التلفزيون الوطني بث برامج شارك فيها المغني.

ومنذ الخميس، يمكن لمحبي الفنان اقتناء عملة ورقية قيمتها «صفر يورو» في مقابل دفع دولارين تقريبًا، من موزعات آلية خاصة وضعت في متجر شركة محلية للإنتاج الموسيقي.