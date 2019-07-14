عمر العبداللات يفتتح ليالي مهرجان «جرش» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 11:26 صباحا
بوستر حفل عمر العبداللات في مهرجان «جرش» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان الأردني عمر العبداللات لإحياء أولى حفلات وليالي مهرجان «جرش الدولي» مساء الخميس، واضعًا برنامجًا غنائيًّا من أهم أغنياته المتنوعة العاطفية والحماسية، والتي تحمل بين طياتها الكثير من معاني المحبة والفرح الذي يسعى لنثره أمام الجمهور الأردني والعربي الحاضر في المسرح الجنوبي الشهير الذي وقف عليه أهم نجوم الوطن العربي والعالم.

وأعرب العبداللات عن سعادته لتجديد لقائه مع جمهور مهرجان «جرش» العريق هذا العام 2019، والذي يأتي تحت شعار «#اشتقنالك»، واعدًا بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكدًا أنه سيقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من الأغنيات والمفاجآت التي سيجرى عليها بروفات مكثفة لتكون جاهزة بما يليق بذائقة الجمهور الذي يسعى دائمًا لتقديم الأفضل من أجله.

وأحيا عمر العبداللات مجموعة من الحفلات الغنائية الجماهيرية الناجحة في عدد من الدول العربية، كان آخرها ختام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، وتم تكريمه خلالها عن مشواره الفني العريق والناجح والمتميز على مستوى الوطن العربي.

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