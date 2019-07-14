مارك لافوان يفتتح مهرجانات بيبلوس اللبنانية

المغني الفرنسي مارك لافوان (أ ف ب)

افتتحت، الجمعة، مهرجانات بيبلوس الدولية في مدينة جبيل اللبنانية بحفلة للمغني الفرنسي مارك لافوان الذي قدم على مسرح المدينة الأثرية باقة من أغنياته الرومانسية الجديدة والقديمة لجمهور أربعيني وخمسيني في معظمه، طغى عليه العنصر النسائي.

وقدم لافوان يرافقه أربعة موسيقيين 20 أغنية جال فيها أمام 1500 شخص عاصر القسم الأكبر منهم ذروة مسيرته الفنية في ثمانينات القرن الماضي، وحفظ كلماته الشاعرية التي تتمحور على الحب والحلم والحرية والحياة والموت، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتفاعل الجمهور بحماسة مع لافوان غناء ورقصًا، وبدت شعبية المغني الفرنسي كبيرة لدى النساء اللواتي غلبن على الحضور، وتأثر لافوان بهذا التفاعل، فوصف الحفلة بأنها «مدهشة»، وخاطب المتفرجين قائلًا «أشكركم وأشكر بلدكم، إنها ليلة رائعة في مدينة رائعة في بلد رائع وجمهور استضافني بقلبه، أحبكم كثيرًا كونوا سعداء».

وتخصص إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية مساحة سنوية في برنامجها للأغنية الفرنسية، واستضافت العام الفائت نانا موسكوري وقبلها ميراي ماتيو والمغني البلجيكي سترومايه وكذلك جوليان كليرك وفلوران بانيي وسواهم.

وتتواصل نشاطات مهرجانات بيبلوس الدولية إلى النصف الثاني من أغسطس المقبل، وأكد المدير الفني للمهرجان، ناجي باز، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليًا لم تؤثر سلبًا على حركة التذاكر لحفلات المهرجان، مشيرًا إلى أن الإقبال لم يتراجع عما كان عليه في السنوات السابقة، وقال إن المدرجات ستكون ممتلئة في الحفلات المقبلة، ويلتقي رواد المهرجان فرقة «كوين سيمفونك» البريطانية في 20 يوليو .

وفي السادس والعشرين منه، موعد مع الفنانين اللبنانيين الموسيقي شربل روحانا والمغني ملحم زين، في رحلة موسيقية من جبيل وأغنياتها اللبنانية إلى إشبيلية وموشحاتها الأندلسية، أما في 3 أغسطس، فلقاء مع الـ«دي جي» العالمي مارتن غاريكس.

ولمحبي موسيقى الهارد روك حفلة في السابع من أغسطس مع فرقة «ويذين تامبتايشن» الهولندية التي تمزج البوب بالهارد روك، وفي التاسع من الشهر نفسه، تطل فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية التي ستقدم أغنياتها الجديدة، وسيكون ختام المهرجان في 24 أغسطس بالموسيقى الكلاسيكية مع عازف التشيللو الصيني - الأميركي يو يو ما الملقب بـ«عبقري الموسيقى».

