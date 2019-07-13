طاهرة تغني «بالصدفة» مع محمود الشاعري بعد تألقها في «ولد الغلابة»

الفنانة المغربية طاهرة (بوابة الوسط)

تفرغت الفنانة المغربية طاهرة لتقديم العديد من أعمالها وسهراتها الغنائية، وذلك بعد تألقها في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، حيث جسدت دور زوجة كريم عفيفي والذي بدوره جسد شخصية شقيق بطل العمل أحمد السقا.

وأطلقت طاهرة فيديو كليب «بالصدفة» باللهجتين المغربية والليبية، حيث يشاركها في الغناء الفنان محمود الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري، والأغنية من كلمات مريام شجري وألحان وتوزيع محمود الشاعري.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة المغربية في إحياء فعاليات الجزء الثاني من «ستارز أون بورد» البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 21 أغسطس وعلى متنها ثلاثة آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم ليلتقوا بنجومهم المفضلين، حيث ستُبحر سفينة النجوم من برشلونة في إسبانيا إلى كان الفرنسية، وكالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية، إضافة إلى مدينة بالما دي مايوركا في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويشارك في إحياء الحفلات على متن سفينة النجوم كل من كاظم الساهر وشيرين عبدالوهاب ونجوى كرم ووليد توفيق وملحم زين ومايا دياب وناصيف زيتون ونادر الأتات ونور الزين وعازفة الكمان فانيسا.

وأحيت طاهرة حفلاً ضخماً داخل فندق «أتلانتيس» بجزر الباهاماس الأميركية مع النجم وليد توفيق والمطرب ناصيف زيتون، ضمن فعاليات «ستارز أون بورد» في الباهاماس العام 2019 للمنتج يوس حرب.

وشهدت «ستارز أون بورد» بفندق أتلانتس العديد من الحفلات للنجوم راغب علامة ونجوى كرم وملحم زين ومايا دياب ونادر الأتات ونور الزين، حيث جمع العشاء بين النجوم المشاركين في إحياء حفلات «أتلانتس» وتبادلوا الصور التذكارية.

وتميز حفل طاهرة بـ«أتلانتس» بحضور كامل العدد، حيث قدمت عدداً من أغانيها المميزة، منها «نسيتني» و«بلانك خاوي» و«الواد ده موز» و«ع الماشي»، بالإضافة إلى بعض الأغاني الطربية لوردة وأم كلثوم.

كما تستعد حالياً للمشاركة في مهرجان «أصوات نسائية» بمدينة طنجة المغربية الذي يهتم بالأصوات المتميزة.

طاهرة شاركت في النسخة السابعة لبرنامج «ستار أكاديمي» على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية، وظهرت موهبتها الغنائية في عمر سبع سنوات وبدأت تغني الأغاني الطربية والكلاسكية، ووقفت على خشبة مسرح الجامعة ومسارح الأندية الثقافية في مدينة وجدة، وتخصصت في غناء الموشحات والأناشيد الأندلسية.

نقلًا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»