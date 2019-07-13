أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد

أسماء سليم (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد الفنانة الليبية، أسماء سليم، هذه الأيام، لطرح ألبومها الغنائي الجديد بعد غياب أكثر من سنتين.

وطرحت أسماء سليم خلال سنة 2016 ألبومها «نبيهاله»، والذي يضم عددا من الأغاني منها: «تعال شوفني، خلو الطير، نبيهاله، ياناس عسل»، وفيه تعاونت مع الشاعر الشريف الشريف وعددا من الشعراء الآخرين.

ومن المتوقع أن تتعاون أسماء في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين لإصدار أغان حديثة، إضافة إلى تجديد بعض الألحان الليبية القديمة.

وفي حوار سابق لها نشرته «بوابة الوسط»، قالت أسماء: «حاولت إعادة صياغة التراث بصورة معاصرة اعتمادًا على الموروث الشعبي وتراثنا الليبي من خلال ألبوماتي (هذا شنو)، إذ تصدرت أغنية (غريبة) المبيعات وبعدها ألبوم (حول حول) الذي ضم 11 أغنية متنوعة، ورافقت هذه الألبومات خروجي ولموسمين في برنامج (الجلسة) من خلالها تعرف علي الجمهور الليبي أكثر، وكان بعدها ألبوم (يلعب بالنار) الذي لاقى صدى طيبًا أيضًا وكان حظه لا يختلف عن الألبومات التي سبقته».