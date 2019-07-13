مورته: المشاهدون سينقضون على «كاسا دي بابيل»

الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو خلال تقديم الموسم الثالث الجديد من مسلسل «كاسا دي بابيل»، 11 يوليو 2019، مدريد (أ ف ب)

قدم الموسم الثالث من مسلسل «كاسا دي بابيل» وهو العمل غير الناطق بالانجليزية، الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين عبر «نتفايكس»، الخميس، في مدريد قبل ثمانية أيام على بدء عرضه عبر المنصة الأميركية.

وقال الممثل الفارو مورته الذي يؤدي دور «البروفسور» في المسلسل: «أظن أن الناس سينقضون على المسلسل ويشاهدونه في يوم أو يومين» واعدًا بالكثير من «التوتر والمشاعر القوية والمفاجآت»، وفق «فرانس برس».

وسار ممثلو ومخرجو المسلسل الذي يدور حول عصابة من اللصوص، أمام مئات المعجبين الذي وضع بعضهم أقنعة دالي التي وضعتها شخصيات المسلسل خلال عملية السطو اللافتة على مصنع العملة في مدريد.

ووعد منتجو الفيلم في بيان أن البروفسور وعصابته «سينفذون عملية سطو جديدة وهي أكبر عملية من هذا النوع».

والموسم الثالث الذي يبدأ عرضه في 19 يوليو هو الأول الذي تنتجه «نتفليكس». وقد افتتحت منصة البث التدفقي هذه السنة أولى استوديوهاتها الأوروبية في تريس كانتوس في ضاحية مدريد الشمالية.