الفنان سالم القزيري يعاني وضعاً صحياً صعباً ويواجه مشاكل مادية في إكمال العلاج

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 12 يوليو 2019, 08:51 مساء

يعاني الفنان الكوميدي، سالم القزيري، وضعًا صحيًا صعبًا، حيث يتردد على المستشفيات منذ 9 سنوات، وحالته المادية تمنعه من الاستمرار في العلاج الذي يحتاج إلى السفر للخارج، وسط إهمال من الجهات المعنية.

وقال الفنان الشاب محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط» الجمعة «الفنان سالم القزيري يعاني من العديد من الأمراض منها سرطان المعدة وجلطة دماغية أفقدته حركة اليد والرجل اليسرى وضعفًا شديدًا في النظر».

ولفت الفاخري إلى أن الفنان سالم القزيري يعاني أيضًا من ظروف معيشية صعبة حيث كان نازحًا في مدينة طبرق عام 2014».

 يذكر أن الفنان سالم القزيري بدأ مشواره الفني في الثمانينات مع فرقة المسرح الشعبي بنغازي، ولديه العديد من المشاركات الفنية من أهمها مسرحية «المستشفى»، و«الساكت ناكت»، و«البلاعيط» ، و«الدوة فيها دوة»، و«العراسة» ،و«الجلهام»، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات والأعمال التلفزيونية.

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