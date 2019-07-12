«أبو كبسولة» يعود لبيرم التونسي في الإسكندرية

مشهد من العرض المسرحي «أبو كبسولة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعود العرض المسرحي «أبو كبسولة» إلى مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية الأحد المقبل ولمدة 15 يومًا.

يدور العرض في إطار كوميدي اجتماعي حول مخترع اخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث.

«أبو كبسولة» من بطولة مصطفى أبوسريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، محمد الكوتي وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع ، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.