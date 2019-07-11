جاي زي يدخل عالم تجارة الحشيشة

جاي زي خلال احتفال في فرجينيا بيتش، 27 أبريل 2019 (أ ف ب)

أصبح مغني الراب جاي زي آخر المشاهير الذين يدخلون مجال تجارة الحشيشة بعد توقيعه عقدًا مع شركة «كاليفا» التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها يكون بموجبه كبير الاستراتيجيين فيها.

وقال إنه وقع العقد مع «كاليفا» بعد البحث الكثيف عن شريك مناسب في هذا القطاع المزدهر، وفق «فرانس برس».

وأوضح في بيان نشر على موقع الشركة الإلكتروني «كل شيء أقوم به، أفعله بالطريقة الصحيحة وبأعلى مستوى. ومع كل الإمكانات الموجودة في قطاع تجارة القنب الهندي، فإن خبرة كاليفا في هذا المجال تجعلها أفضل الشركاء».

وأشارت «كاليفا»، إلى أن جاي زي بصفته كبير الاستراتيجيين، سيساعد الشركة في اتخاذ قراراتها وكذلك في تطبيق استراتيجيتها.

وسيركز المغني جهوده أيضًا على زيادة مشاركة الأشخاص الذين أمضوا وقتا في السجن في القطاع القانوني للقنب.

ويعتبر مغني الراب البالغ من العمر 49 عامًا والمتزوج من نجمة البوب بيونسيه، أحدث المشاهير الذين يدخلون قطاع تجارة القنب الذي ينمو بشكل سريع في الولايات المتحدة حيث تقوم المزيد من الولايات بتشريعه لأغراض ترفيهية.

فقد أسس مغني الراب سنوب دوغ علامته التجارية الخاصة للماريغوانا وأطلقت الممثلة ووبي غولدبرغ مجموعة منتجات الماريغوانا الطبية للنساء في العام 2016.