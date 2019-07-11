جاي زي يدخل عالم تجارة الحشيشة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 04:32 مساء
جاي زي خلال احتفال في فرجينيا بيتش، 27 أبريل 2019 (أ ف ب)

أصبح مغني الراب جاي زي آخر المشاهير الذين يدخلون مجال تجارة الحشيشة بعد توقيعه عقدًا مع شركة «كاليفا» التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها يكون بموجبه كبير الاستراتيجيين فيها.

وقال إنه وقع العقد مع «كاليفا» بعد البحث الكثيف عن شريك مناسب في هذا القطاع المزدهر، وفق «فرانس برس».

وأوضح في بيان نشر على موقع الشركة الإلكتروني «كل شيء أقوم به، أفعله بالطريقة الصحيحة وبأعلى مستوى. ومع كل الإمكانات الموجودة في قطاع تجارة القنب الهندي، فإن خبرة كاليفا في هذا المجال تجعلها أفضل الشركاء».

وأشارت «كاليفا»، إلى أن جاي زي بصفته كبير الاستراتيجيين، سيساعد الشركة في اتخاذ قراراتها وكذلك في تطبيق استراتيجيتها.

وسيركز المغني جهوده أيضًا على زيادة مشاركة الأشخاص الذين أمضوا وقتا في السجن في القطاع القانوني للقنب.

ويعتبر مغني الراب البالغ من العمر 49 عامًا والمتزوج من نجمة البوب بيونسيه، أحدث المشاهير الذين يدخلون قطاع تجارة القنب الذي ينمو بشكل سريع في الولايات المتحدة حيث تقوم المزيد من الولايات بتشريعه لأغراض ترفيهية.

فقد أسس مغني الراب سنوب دوغ علامته التجارية الخاصة للماريغوانا وأطلقت الممثلة ووبي غولدبرغ مجموعة منتجات الماريغوانا الطبية للنساء في العام 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم قمر صناعي إماراتي «عين الصقر 1» بعد فشل إطلاق صاروخ «فيغا»
علوم وتكنولوجيا
محمود جبريل: المبادرة التي قدمناها ليبية وطنية بامتياز وغسان سلامة وافق عليها
ليبيا
«تويتر» يشدد الرقابة على التغريدات المرتبطة بالدين والكراهية
دولى
شركة الكهرباء تعتذر للمواطنين وتطالبهم بترشيد الاستهلاك
ليبيا
«فرانس برس»: تأكيد فرنسي لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية
ليبيا
باريس تعلن أن الصواريخ التي عثر عليها في غريان تعود ملكيتها لفرنسا
ليبيا
مستشار فرنسي: صواريخ «جافلين» كان الغرض منها حماية قوات فرنسية منتشرة في ليبيا
ليبيا
«نيويورك تايمز»: الصواريخ الأميركية المضبوطة في غريان مصدرها فرنسا
ليبيا
هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ذاكرتك أقوى مع الروائح الكريهة