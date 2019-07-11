شباب يؤدون مسرحية «الفوانيس» الغنائية في القدس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 03:42 مساء
شباب فلسطينيون يشاركون في مسرحية الفوانيس بمسرح فيصل الحسيني (أ ف ب)

على خشبة مسرح يبوس الثقافي في القدس الشرقية المحتلة رقص وغنى 40 يافعًا الأربعاء في عرض لمسرحية «الفوانيس» المقتبسة عن قصة «القنديل الصغير» للفلسطيني غسان كنفاني.

ورافقت أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى المكونة من 33 عازفًا وعازفة بقيادة الفرنسي أورليان بلو، الأطفال والشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 8 و18 عامًا على مسرح «فيصل الحسيني»، وقدموا 28 لوحة فنية موسيقية ممزوجة بالغناء والرقص والتمثيل في هذا العرض التجريبي المخصص للصحافيين والأهل على أن تنطلق العروض السبت لمدة أسبوع، وفقا لوكالة فرانس برس.

و«الفوانيس» مسرحية مبنية أحداثها على قصة لغسان كنفاني، كتبها للأطفال ورسم لوحاتها حبًا لابنة أخته لميس بمناسبة عيد ميلادها، وقتلت لميس مع الأديب الفلسطيني عند اغتياله في بيروت العام 1972 في عملية نفذها الموساد الإسرائيلي. 

وفي أوائل تسعينات القرن الماضي، أعاد الشاعر الفلسطيني وسيم الكردي كتابة السيناريو والأغاني بما يتناسب مع العمل المسرحي، قبل أن يؤلف سهيل خوري موسيقى العمل، وتنتج للمرة الأولى العام 2004. 

وقال سهيل خوري وهو أيضًا مدير المعهد الوطني للموسيقى الذي تعاون في إنتاج العمل، إن الجديد في الإنتاج الحالي هو أن الأوركسترا المرافقة للعمل فلسطينية وتقام على مسرح هو الأول من نوعه في المدينة المحتلة. 

وارتدى الممثلون في المسرحية الملابس الملونة والمزركشة وسط ديكورات تاريخية نفذها ماجد الزبيدي، وقالت رانيا الياس مديرة مركز يبوس الثقافي والمنتجة المنفذة للعمل «الفوانيس من أكبر وأضخم الإنتاجات الفنية المسرحية الغنائية في فلسطين التي هي أصلًا نادرة». 

وأضافت أن أهمية إعادة إنتاج «الفوانيس» تكمن في «زرع قيم الحرية والوحدة والعمل المشترك في عقل الجيل الجديد للوصول إلى الحرية المنتظرة».

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