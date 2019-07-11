تيلور سويفت تتقدم آل كارداشيان بقمة الأعلى أجرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 02:17 مساء
تيلور سويفت تتقدم آل كارداشيان بقمة الأعلى أجرًا (أرشيفية:انترنت)

تصدرت المغنية تيلور سويفت قائمة الأعلى أجرًا في مجال الترفيه الأربعاء، لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر ومغني الراب كاني وست.

ضمت أيضًا قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبًا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات «ذي إيجلز»، والذي بدأ جولة جديدة في 2018، وفقًا لوكالة رويترز.

وعاد وست، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات، وتفيد تقديرات فوربس أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه لخطه للأحذية الرياضية «ييزي»، ليحتل المركز الثالث، وحلت كيم كارداشيان في المرتبة 26 بالقائمة.

وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 «ربيوتيشن»، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى، وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عامًا القائمة في 2016 أيضًا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعًا 1989.

وحلت جينر (21 عامًا)، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت.

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