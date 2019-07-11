بيونسيه تتقدم نجوم «ليون كينغ» على السجادة الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 12:42 مساء
بيونسيه تتقدم نجوم «ليون كينغ» على السجادة الحمراء (أرشيفية:انترنت)

تقدمت المغنية بيونسيه النجوم الذين قاموا بالأداء الصوتي لشخصيات فيلم «ليون كينغ» على السجادة الحمراء الثلاثاء خلال العرض العالمي الأول للفيلم الذي يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير لعام 1994 ولكن بصورة واقعية.

ويسرد الفيلم الذي يحفل بمشاهد الطبيعية الأفريقية الخلابة نفس قصة فيلم ديزني الناجح الذي فاز بجائزة الأوسكار، وتدور الأحداث حول الشبل سيمبا الذي يهرب من المملكة بعدما يتآمر عمه سكار ليصبح الملك ويحل محل والده موفاسا، وفقًا لوكالة رويترز.

ويؤدي الممثل دونالد جلوفر شخصية سيمبا بعد أن يكبر وتؤدي بيونسيه شخصية صديقته نالا، ويشارك في الفيلم أيضًا الممثل شيوتيل إيجوفور الذي يقوم بشخصية سكار وسيث روجين في دور بومبا وجيمس إيرل جونز الذي قدم شخصية موفاسا في فيلم ديزني الأصلي.

وتحدث جلوفر عن العمل مع بيونسيه قائلًا «استمعت إلى ما علمتني إياه بيونسيه، لا تتاح لك الفرصة كثيرًا للعمل مع أيقونة مثلها».

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