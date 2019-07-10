تنسيقية تمكين المرأة تعد لفيلمين وثائقيين عن المرأة الليبية

أعلنت رئيسة اللجنة العليا لـ«تنسيقية تمكين المرأة الليبية»، عائشة البرغثي، قيام التنسيقية بالإعداد لفيلمين وثائقيين الأول عن «دور المرأة الليبية أثناء الحرب»، والثاني عن الأم الليبية بعنوان «رسالة أم».

وقالت الدكتورة عائشة البرغثي «عقدنا الاجتماع الأول لتنسيقية تمكين المرأة الليبية، وقررنا إعداد فيلم وثائقي عن دور المرأة الليبية خلال الحرب يركز على أسر الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الهلال الاحمر الليبي ولجان الإغاثة».

ولفتت الدكتورة عائشة البرغثي إلى أن التنسيقية لديها عدد من المقترحات منها «دور الأمهات والنساء النازحات وإقامة ندوة حول (البنود القانونية لحقوق الانسان) وتناول الجانب الاقتصادي لأنشطة المرأة من خلال المشاريع الصغرى وخلق بدائل اقتصادية».