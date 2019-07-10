تنسيقية تمكين المرأة تعد لفيلمين وثائقيين عن المرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 09:06 مساء

أعلنت رئيسة اللجنة العليا لـ«تنسيقية تمكين المرأة الليبية»، عائشة البرغثي، قيام التنسيقية بالإعداد لفيلمين وثائقيين الأول عن «دور المرأة الليبية أثناء الحرب»، والثاني عن الأم الليبية بعنوان «رسالة أم».

وقالت الدكتورة عائشة البرغثي «عقدنا الاجتماع الأول لتنسيقية تمكين المرأة الليبية، وقررنا إعداد فيلم وثائقي عن دور المرأة الليبية خلال الحرب يركز على أسر الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الهلال الاحمر الليبي  ولجان الإغاثة».

ولفتت الدكتورة عائشة البرغثي إلى أن التنسيقية لديها عدد من المقترحات منها «دور الأمهات والنساء النازحات وإقامة ندوة حول (البنود القانونية لحقوق الانسان)  وتناول الجانب الاقتصادي لأنشطة المرأة من خلال المشاريع الصغرى وخلق بدائل اقتصادية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: تأكيد فرنسي لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية
ليبيا
باريس تعلن أن الصواريخ التي عثر عليها في غريان تعود ملكيتها لفرنسا
ليبيا
مستشار فرنسي: صواريخ «جافلين» كان الغرض منها حماية قوات فرنسية منتشرة في ليبيا
ليبيا
«نيويورك تايمز»: الصواريخ الأميركية المضبوطة في غريان مصدرها فرنسا
ليبيا
هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة