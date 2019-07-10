وفاة الممثل الأميركي ريب تورن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 03:27 مساء
الممثل والمخرج الأميركي ريب تورن (أرشيفية:انترنت)

توفي الممثل والمخرج الأميركي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي الثلاثاء عن عمرناهز الــ 88 عامًا بحسب تقارير إعلامية.

وقالت عائلته لمجلة «هوليوود ريبورتر» ووسائل إعلام أخرى إن تورن توفي بهدوء في منزله، وفقًا لوكالة «رويترز».

وازدهرت مسيرة تورن الفنية مؤخرًا بدوره البارز في برامج تلفزيونية مثل «ذا لاري ساندرز شو» وفي أفلام ناجحة مثل «من إن بلاك» و«دودغبول».

ومن بين أدوار تورن التي حازت الإعجاب دوره في فيلم «كروس كريك» عام 1984 والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن تورن كان محاطًا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلم «ستارداست ميموريز».

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