هيئة الثقافة تستعد لاحتفالية «ليبيا تتحدى وكتاب ينشر»

هيئة الثقافة تستعد لاحتفالية «ليبيا تتحدى وكتاب ينشر» (فيسبوك)

عقد الاثنين بديوان الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اجتماع لتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لاحتفالية «ليبيا تتحدى وكتاب ينشر» مواكبة للإصدارات الحديثة التي تم طباعتها من قبل الهيئة وشملت 67 عنوانًا ثقافيًا وأدبيًا متنوعًا.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة البرنامج العام المعد لهذه الاحتفالية المقرر أن تقام بقصر الخلد الأربعاء 17 يوليو الساعة الـ 10صباحًا، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة ماجدة العالم ستعد برنامج الحفل الذي يتضمن مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية.