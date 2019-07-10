ستينغ يلغي حفلة أخرى خلال ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 12:49 مساء
ستينغ يلغي حفلة أخرى خلال ثلاثة أيام (أ ف ب)

ألغى المغني البريطاني ستينغ حفلة موسيقية للمرة الثانية في ثلاثة أيام، وأخبر المعجبين الذين كانوا ينتظرون رؤيته في ميونيخ الأربعاء بأنه «لا يزال مريضًا».

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمؤسس فرقة «ذي بوليس»،«لسوء الحظ ألغيت حفلة ستينغ في ميونيخ بناء على نصائح الأطباء لأنه ما زال مريضًا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهذه المرة الثانية التي يلغي فيها ستينغ البالغ 67 عامًا حفلة، إذ ألغى حفلة كانت مقررة الإثنين ضمن مهرجان للجاز في غان في شمال غرب بلجيكا.

وكان ستينغ الوجه الأبرز لفرقة «بوليس»، وبدأ بعد ذلك مسيرة منفردة في العام 1985 توجت بالنجاحات.

وإضافة إلى الفن الذي كان يقدمه، كان ناشطًا سياسيًا وبيئيًا، إذ طالب بإطلاق نيلسون مانديلا وحماية غابات الأمازون.

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