إلغاء حفلة نيكي ميناج في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 10:14 صباحا
مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج لدى وصولها إلى حفلة متحف متروبوليتان الراقصة في 6 مايو 2019 في نيويورك (أ ف ب)

ألغت نيكي ميناج حفلة لها كانت مقررة 18 يوليو في السعودية، في إطار حفلات عالمية يشهدها مهرجان مواسم جدة.

وأشارت مغنية الراب الأميركية إلى «دعمها» حقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت ميناج، المعروفة بأغنياتها التي غالبًا ما تتضمن ألفاظًا نابية وتسجيلاتها المصورة المثيرة، ستغني على مسرح في مدينة جدة الساحلية في 18 يوليو، وكتبت في تصريح عبر ناطق باسمها «بعد التفكير الملي، قررت عدم الغناء ضمن مهرجان موسم جدة».

وأضافت «مع أني أرغب جدًا في أن أقدم عرضي إلى المعجبين في السعودية، أرى بعد استعلامي أكثر عن الوضع، أن من المهم لي أن أعرب بوضوح عن دعمي حقوق المرأة ومجتمع الميم وحرية التعبير».

وكانت منظمة «ذي هيومن رايتس فاونديشن» دعت الفنانة في 5 يوليو إلى إلغاء حفلتها هذه. ويواجه المثليون في السعودية نظريًا، عقوبة الإعدام.

ولا تزال المملكة تعتمد نظام «ولاية الرجل» على النساء مما يمنح للذكور من الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الأبناء، سلطة التحكم بجوانب كثيرة في حياة المرأة رغم أنها حصلت قبل أكثر من سنة على حق قيادة السيارة. وتتعرض السعودية لانتقادات في مجال التعامل مع معارضيها.

وتشهد السعودية حملة تغييرات اجتماعية متسارعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سجلت في إطارها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.

وتقول الرياض إن الهدف هو جذب استثمارات بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. ويرى البعض أن السلطات تحاول التغطية على مصاعب اقتصادية وبطالة بين السكان من الشباب.

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