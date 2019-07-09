ملف الادعاء الجنائي بحق «سبايسي» على شفير الانهيار

الممثل الأميركي كيفن سبايسي في ميلانو (أ ف ب)

تعرض الملف الجنائي الوحيد في حق الممثل الأميركي كيفن سبايسي لانتكاسة كبرى الاثنين بعدما قرر المدعي الوحيد في القضية عدم الإدلاء بشهادته أمام المحكمة خشية إدانته.

ولم يحضر الممثل البالغ 59 عامًا الذي انهارت مسيرته بصورة شبه كاملة إثر الاتهامات بالاعتداء الجنسي في حقه منذ نوفمبر 2017، جلسة الاثنين على جزيرة نانتاكيت في ولاية ماساتشوستس الأميركية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويُتهم نجم مسلسل «هاوس أوف كاردز» بأنه تحرش جنسيًا بشاب في الثامنة عشر من العمر كان يعمل في حانة في يوليو 2016.

ووجهت التهمة إليه بخدش الحياء والاعتداء الجسدي في هذه القضية نهاية 2018، بعدما اتهمه شبان آخرون بالتحرش الجنسي في أعقاب انتشار حركة «أنا أيضا».

ولم يفض أي من الاتهامات الأخرى في الولايات المتحدة ولندن إلى ملاحقات جنائية حتى اللحظة، وفي ملف ماساتسوستس، يحمل الهاتف المحمول للمدعي أهمية كبرى إذ إن المتهم استخدمه لتصوير الاعتداء المفترض وإرسال تعليقات عبر الرسائل القصيرة لحبيبته آنذاك ومجموعة أصدقاء.

غير أن هذا الهاتف الذي يطلب فريق الدفاع السماح بتفحص مضمونه، مفقود حاليًا وفق ما أكد الشاب ووالداه الذين استدعوا جميعًا للإدلاء بشهاداتهم خلال جلسة الاثنين.

وأكد شرطي أنه أعاد الهاتف للعائلة بعدما استخرج منه كل البيانات المطلوبة، غير أنه أقر بأنه لم يطلب إيصالًا بالتسليم من العائلة، وأشارت العائلة إلى أنها لم تستعد الهاتف يومًا، وبعد أسئلة متكررة عما فعل بالهاتف والرسائل، أكد الشاب أنه لم يمسح شيئًا.

لكن بعد إخطاره بأن أي تلاعب بالهاتف قد يؤدي إلى ملاحقته قضائيًا، تطرق إلى التعديل الخامس في الدستور الأميركي الذي يتيح للشاهد التزام الصمت تفاديًا لأي حكم إدانة بحقه.

وأقرت والدة الشاب وهي المقدمة التلفزيونية هيذر أونروه المعروفة في منطقة بوسطن، أمام المحكمة بأنها مسحت بعض الصور المحرجة بعض الشيء من الهاتف قبل تسليمه للشرطة، وأكدت أنها لم تمسح أي محتوى على صلة بالاعتداء الجنسي المفترض.

غير أن آلان جاكسون محامي كيفن سبايسي قال إن رسائل قصيرة ألمح فيها الشاب المعجب بكيفن سبايسي إلى أنه كان موافقًا على ما حصل معه جرى مسحها من الهاتف.

ولم يتخذ القاضي أي قرار الاثنين، غير أن الدفاع لفت إلى أنه سيطلب التخلي سريعًا عن الملاحقات، وقال المحامي آلان جاكسون «الملف برمته نُسف»، ولم يستبعد المدعي العام التخلي عن الملاحقات، لكنه طلب من القاضي أسبوع لاتخاذ قرار.