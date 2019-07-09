صالون سرت الثقافي يناقش التطور التكنولوجي وذكاء الإنسان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 10:30 صباحا
صالون سرت الثقافي يناقش التطور التكنولوجي وذكاء الإنسان

نظم مكتب الثقافة بسرت الجلسة العشرين للصالون الثقافي بعنوان «التطور التكنولوجي وذكاء الإنسان.. علاقة عكسية»، بحضور عدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي بالمدينة.

وقال مدير مكتب الثقافة، علاء فكرون، لـ«بوابة الوسط» إن الصالون الثقافي الذي قدمه صالح درياق ونوري الزياني تناول التطور التكنولوجي وعلاقته بذكاء الإنسان وتأثير التكنولوجيا، التي أصبحت تسيطر بشكل كبير على الحياة اليومية وتدخل في كل تفاصيلها، سواءً في الحياة العملية أو العلمية.

وأوضح أن هذا التطور التكنولوجي يجعل الإنسان أكثر اعتمادًا على الآلات والأجهزة ويقلل من مستوى الذكاء وتتدنى القدرة على التفكير والابتكار.

وشهدت الجلسة العديد من المشاركات والمدخلات القيمة من الحضور التي ساهمت في إثراء الموضوع.
 

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