اختتام دورة تدريبية لباحثين ليبيين في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 03:24 مساء
اختتام دورة تدريبية لباحثين ليبيين في تونس (فيسبوك)

نظمت بمدينة المحرس في تونس دورة تدريبية متقدمة ضمن مشروع «Training In Actin» شارك فيها مجموعة من الباحثين من مصلحه الآثار الليبية والمعهد الوطني للتراث بتونس.

استمرت الدورة لثلاثة أسابيع، في الأسبوع الأول تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، الأولى تم تدريبها على المسح الجيوفيزيائي وكيفية التعامل مع السوفت وير وإظهار النتائج وكتابة التقارير، أما المجموعة الثانية فتم تدريبهم على تطبيق الهيداب «HEDAP» وكيفية التعامل مع قاعدة البيانات وتحميل آخر تحديث للتطبيق المعدل، والمجموعة الثالثة تم تدريبهم على برنامج نظم المعلومات الجغرافية «QGIS» لتقييم الحالة وإنشاء جداول وقاعدة بيانات للحفظ، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وكان الأسبوع الثاني تحت إشراف الدكتور ماركو نيبيا، أما الأسبوع الثالث الذي تم فيه تقييم حالة وإدارة المواقع من الناحية الطبيعية بمشاركة الدكتورة لويزه وهي متخصصة في هذا المجال بالإضافه لكل من الدكتور علاء الحبشي والدكتوره هبة خلف والدكتور ويل المتخصصين فى إدارة المواقع.

وتم إشراك المجتمع المحلي في عملية إعداد بيان حول أهمية بعض المواقع لدى السكان المحليين، وفي ختام الدورة، قدمت شهادات لكل المشاركين.

اختتام دورة تدريبية لباحثين ليبيين في تونس (فيسبوك)
اختتام دورة تدريبية لباحثين ليبيين في تونس (فيسبوك)
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