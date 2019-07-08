افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير

افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير (ارشيفية:انترنت)

يرسم ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير البسمة للعام السادس على التوالي على الوجوه بلوحات ساخرة تعبر عن آراء وأفكار وثقافات 345 فنانًا من 71 دولة.

وأقيم افتتاح الملتقى، الأحد، في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة القديمة بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والدبلوماسيين والشخصيات العامة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتماشيًا مع تيمة الملتقى هذا العام التي تحمل عنوان «الثقافة ورموزها» أقيم معرض خاص ضم 100 بورتريه للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ برؤية فنانين عرب وأجانب، وكان أبرز أعمال هذا المعرض لوحة تشكيلية للفنان المصري جلال جمعة صنعها من الزلط.

وقال جمعة (71 عامًا) في الافتتاح «هذا العمل صنع بعناية ودراسة واستغرق مني وقتًا للبحث عن قطع الزلط الملائمة لتشريح وجه الأديب العالمي الذي أكن له كل تقدير واحترام».

وأضاف «ارتبطت بأعمال نجيب محفوظ منذ كنت طالبًا في كلية الفنون التطبيقية، واليوم سعيد لرؤية فنانين من أنحاء العالم يقدمون رؤيتهم له في قوالب وأشكال مختلفة».

ويشمل برنامج الملتقى الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ورش عمل وندوات ومعارض متخصصة.

ويهدى الملتقى دورته السادسة التي تمتد حتى 21 يوليو إلى الفنان المصري الراحل محمد عبدالمنعم رخا (1910-1989) وتسلم درع التكريم عن أسرته ابنه جمال رخا.

كما كرَّم الملتقى مجموعة من فناني الكاريكاتير العرب والأجانب منهم الإماراتية آمنة الحمادي والسعودي أيمن الغامدي والكويتية سارة النومس والياباني تومو تاباتا واللبناني أنس اللقيس.