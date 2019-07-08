«سبايدر مان» يتصدر شباك السينما الأميركية

«سبايدر مان» يتصدر شباك السينما الأميركية (أرشيفية:انترنت)

تصدر فيلم المغامرات «سبايدر مان : فار فروم هوم» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققًا إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة «توي ستوري 4» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققًا إيرادات بلغت 34.3 مليون دولار.

واحتفظ الفيلم الكوميدي «يسترداي» بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار، الفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.

وتراجع فيلم الرعب «أنابيل كمز هوم» من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 9.8 مليون دولار، والفيلم بطولة باتريك ويلسون وفيرا فاميجا وستيفان بلاكهارت، ومن إخراج جاري دوبرمان.

وتراجع فيلم الخيال «علاء الدين» من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققًا إيرادات بلغت 7.6 مليون دولار، والفيلم من إخراج جاي ريتشي، وبطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث.