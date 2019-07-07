حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد السلام قادربوه

الاىستاذ عبد السلام قادربوه يتوسط الاساتذة مدرسي مدرسة الامير سنة 1955: من اليمين السنوسي القذافي ويساره محمد الغويل ثم عبد الرحيم جبر وقوفا رجب النيهوم شعبان الضراط ومحمد جحا الهوني غويل ثم

في مثل هذا اليوم منذ 31 سنة رحل عنا المربي الأديب الشاعر عبدالسلام قادربوه، الذي ولد في بنغازي عام 1936 وتعلم بها حتى المرحلة الثانوية.

سنة 1953 بدأ حياته مدرسًا بمدرسة الأمير الشهيرة ببنغازي. أحب اللغة العربية، فأخذته إلى بحور أشعارها، فنظم في مطلع حياته القصيدة الفصحى بنوعيها العمودي والحر، غير أن الأغنية الليبية هي التي أخذته، جدد كلماتها وخرج بها من اللهجة القديمة، إلى كلمات ليبية متداولة، فكان التطور الواضح في مفردات الأغنية.

وتعد أغنية «طيرين في عش الوفاء» التي لحنها الموسيقار يوسف العالم وغناها محمد صدقي منحنى واضحا في تطور الأغنية الليبية مما جعلها في متناول فهم الناطقين باللغة العربية.

عمل في مجال الإعلام كاتبا وصحفيا، ومعدا إذاعيا، وقدم العديد من البرامج التي تهتم بالأدب والشعر الشعبي. موهبته وإمكانياته اللغوية جعلت تواجده باللجان الفنية والثقافية وكل ما له صلة بالتراث الشعبي أمرا أساسيا. شارك في الكثير من المهرجانات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاطها الثقافي.

كتب الكثير من البحوث والدراسات والكتب في مجال الفن والتراث الشعبي الليبي .من مِؤلفاته «نصوص من الأمثال الشعبية» و« مقاعد اصحاب الصوب» و«نصوص من الألغاز الشعبية» ودراسة موسعة في الأغنية الشعبية بعنوان «أغنيات من بلادي». كتب العديد من الكلمات لأغانٍ ليبية، غناها عدد من المطربين لعل أشهرها «طيرين في عش الوفاء» و«كيف نوصفك للناس وانت عالي» التي غناها الفنان محمد صدقي. وسد، رحمه الله، ثرى بنغازي يوم 7-7-1988.

المطرب محمد نجم والشاعر عبدالسلام قادربوه

الشاعر الكشاف عبد السلام قادربوه

الشاعر مع الاعلامي الفنان على احمد سالم

يتوسط عدد من مطربين وموسيقيين الزمن الجميل

شاعر وملحن اغنية طيرين في عش الوفاء

الفنان يوسف العالم

عبدالسلام قادربوه و نبيل الجهمي

الباحث في التراث والشاعر عبد السلام قادبوه

الشاعر في لحظات ابداعه

الشاعر عبد السلام قادربوه

الشاعر بعدسة الفنان فتحي العريبي

الشاعر عبد السلام قادربوه

الشاعر في مكتبه