عاصمة ميانمار القديمة تنضم لقائمة التراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 12:59 مساء
عاصمة ميانمار القديمة تنضم لقائمة التراث العالمي (ارشيفية:انترنت)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» مدينة باجان العاصمة القديمة لميانمار ضمن قائمة التراث العالمي السبت بعد نحو 25 عامًا من ترشيح المدينة التي تضم مجمع معابد بوذية للقائمة.

ويعترف الاختيار بأهمية الموقع الكائن في وسط ميانمار الذي يضم أكثر من 3500 برج بوذي ومعبد ودير وأبنية أخرى شيدت في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، ومن المرجح أن يعزز صناعة السياحة بالبلاد، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووافقت اليونسكو على طلب ميانمار بإدراج الموقع خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وكان المجلس الدولي للآثار والمواقع أوصى بإدراج باجان في قائمة التراث العالمي، مشيرًا إلى أن ميانمار سنت قانونًا جديدًا للتراث وطرحت خططًا للحد من تأثير الفنادق والتطوير السياحي حول الموقع.

ورشحت باجان للقائمة لأول مرة في العام 1995 لكن المجلس العسكري الحاكم آنذاك واجه اتهامات بإهمال نصائح الخبراء بتنفيذ أعمال الترميم.

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