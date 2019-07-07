ديانا حداد سعيدة بنجاح «أحبك وكذا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 11:18 صباحا
الأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر (خاص لـ بوابة الوسط)

أبدت الفنانة ديانا حداد سعادتها بالأصداء الأولى لأغنيتها الجديدة «أحبك وكذا» التي طرحتها منذ أيام قليلة. 

الأغنية الجديدة حملت أسلوبًا جديدًا ومختلفًا في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي أيضًا الملائم مع أجواء الصيف، مجددة ديانا فيها التعاون من ناحية الألحان مع الملحن علي صابر بعد النجاح الكبير لأغنية «إلا هنا» بين الجمهور وبعدد المشاهدات.

وحققت «أحبك وكذا» مليون مشاهدة بعد يومين من طرح الأغنية عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

«أحب وكذا» من كلمات فراس الحبيب، وتوزيع موسيقي محب الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضًا، لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.

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