وفاة أسطورة البوسا نوفا جواو غيلبرتو

جواو غيلبرتو على المسرح في ريو دي جانيرو (أ ف ب)

توفي جواو غيلبرتو أحد أكبر أسماء موسيقى البوسا نوفا وصاحب أغنية «ذي غيرل فروم إيبانيما» عن 88 عامًا على ما قال نجله جواو مارسيلو عبر فيسبوك.

وكتب الابن عن والده الذي كان يعيش مفلسًا ومنزويًا في ريو دي جانيرو «توفي والدي وكان نضاله نبيلًا وحاول الحفاظ على كرامته»، ولم تتضح أسباب الوفاة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وصعد غيلبرتو مغني الروح البرازيلية إلى أكبر المسارح العالمية، ومن بين أهم أعماله «ديسافينادو» و«غاروتا دي إيبانيما» و«تشيغا دي سوداد» و«روسا مورينا».

ومنذ سنوات كان غيلبرتو واقعًا وسط نزاع بين اثنين من أولاده الثلاثة، ابنه جواو مارسيلو وابنته بيبيل غيلبرتو وهما موسيقيان أيضًا، وبين زوجته الأخيرة التي كان يعيش عنها منفصلًا، كلوديا فيسول وهي صحفية تصغره بأربعين عامًا وأنجب منها ابنة مراهقة.

وتتهم بيبيل وجواوا مارسيلو هذه الأخيرة باستغلال ضعف والدها والتسبب بإفلاسه، وفي نهاية العام 2017، وضعته ابنته بيبيل تحت نظام وصاية لأنه بات عاجزًا عن الاهتمام بصحته وأمواله بسبب ضعفه الجسدي والذهني.

ورأه الكثير من البرازيليين للمرة الأخيرة في مقطع مصور بدا فيه هزيلًا وبلباس النوم وهو يغني «ذي غيرل فروم إيبانيما» لابنته الصغيرة.



