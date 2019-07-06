إياد نصار: توحدت مع شخصية الضابط الإسرائيلي في «الممر»

إياد نصار (بوابة الوسط)

يواصل الفنان الأردني إياد نصار حالة النشاط الفني التي يعيشها في السنوات الأخيرة، وخصوصا في الموسم السينمائي الحالي، وذلك بعد تقديمه القائد الإسرائيلي الصهيوني «ديفيد» في فيلم «الممر» أمام النجم أحمد عز، و«رشيد الطيار» هجام البحر في «كازابلانكا» أمام النجم أمير كرارة.

وأعرب إياد عن سعادته بمشاركته في هذه الأعمال التي عرضت في موسم عيد الفطر وحققت نجاحاً كبيراً، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الفيل الأزرق ٢» والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل. وكشف نصار في تصريحات لـ«الوسط» أنه سعيد بوصف الجمهور والنقاد له بالفائز الأكبر هذا العام.

وأضاف: «شخصياتي في (الممر) و(كازابلانكا) و(الفيل الأزرق ٢) مختلفة تماما عن بعضها، وكل شخصية لها أبعادها الخاصة بها، فلا توجد واحدة تشبه الأخرى، وهذا التنوع يعبر عني وأرغب في تقديمه».

وأشار إلى أن «الممر» يتناول مرحلة مهمة جداً أسست للنصر على العدو الصهيوني، وهي مرحلة حرب الاستنزاف، والجيل الحالي قد لا يكون لديه فكرة عنها، ومن المهم جداً أن نسلط الضوء عليها، وهي قصص لأبطال حقيقيين، وكان لابد أن يقوم ممثل بدور الشرير، فجاء من نصيبي. وتابع: «أجسد دور ضابط إسرائيلي، وهو ما تطلب تحضيرات خاصة، إضافة إلى مشاهداتي وقراءتي طوال الوقت، وتعلمت اللغة العبرية وقت التصوير، كما شاهدت العديد من الأفلام عن العدو الإسرائيلي، ومجموعة من أفلامهم التي يتحدثون فيها عن أنفسهم، فكنت في مهمة بحث دائم حتى أفهم كيف يفكر هذا الإنسان وأتوحد معه».

وأكد أن الانتماء ليس له وقت مناسب ووقت غير مناسب، فالانتماء مهم جداً في كل الأوقات، وبالتالي عرض الفيلم في موسم العيد لم يؤثر عليه من وجهة نظري، بل كشف أن الجمهور متشوق لتلك النوعية من الأفلام.

وعبر إياد عن سعادته بكواليس التصوير التي كانت ممتعة، فهو فيلم حرب، وكان الجميع يعملون كجيش حقيقي، بقيادة شريف عرفة، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية اليومية، ووجود خبراء طوال الوقت، والحرص على أن يتقن جميع الممثلين ما يتعلق بالتدريبات العسكرية.

وأرجع الفنان الأردني نجاح فيلم «كازابلانكا» على مستوى شباك التذاكر بسبب انتمائه لنوعية أفلام الأكشن القريبة من فئة الشباب، مشيراً إلى أن أصعب المشاهد له كانت في المغرب بسبب السفر المتكرر، مما تسبب في إرهاق كبير له، بالإضافة إلى صعوبة الطقس في مشاهد البحر. وأكد إياد سعادته بشخصية «رشيد الطيار» هجام البحر، لأنه دور جديد لم يقدمه من قبل.

وينتظر إياد نصار عرض أحدث أعماله فيلم «الفيل الأزرق 2» نهاية الشهر الجاري، والذي يشارك فيه بدور «أكرم»، وهو الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» المأخوذة عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري، بالإضافة إلى بعض ضيوف الشرف منهم ظافر عابدين، وهو من إخراج مروان حامد.

نقلًا عن جريدة «الوسط» الأسبوعية