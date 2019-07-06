حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ابن درنة البار المجاهد عبدالجواد فرج الفريطيس

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | السبت 06 يوليو 2019, 12:35 مساء
المجاهد الشيخ الاستاذ عبد الجواد فرج الفريطيس

في مثل هذا اليوم منذ 54 سنة رحل عنا الشيخ عبد الجواد فرج الفريطيس، الذي وُلد في درنة سنة 1898 وتعلم في مدارسها، حفظه للقرآن مبكرًا ميزه واشتهر بسببه في مدينته، ثم أكمل تعليمه في الأزهر بالقاهرة ونال العالمية.

وما إن عاد إلى درنة حتى انخرط في الحركة الوطنية من خلال التحاقه بـ «دور العزيات» مع المجاهدين، وعندما تأسست حكومة أجدابيا أصبح كاتباً مع الأمير إدريس. ثم استقر فيما بعد، في بنغازي مواظبًا على نشر مقالاته في جريدة «بريد برقة» التي أصبحت فيما بعد جريدة «الوطن» اللتين أدارهما الإعلامي الوطني عمر فخري المحيشي. عمل في محكمة بنغازي واشتغل أيضًا معلمًا فتتلمذت على يديه أجيال كثيرة استفادت من علمه وعطائه.

بعد الحرب تولى الشيخ عبدالجواد عمر الفريطيس رئاسة تحرير «جريدة بنغازي»، كما أصبح ناظرًا للمدرسة الثانوية الوحيدة بها تلك الأيام كانت في شارع طرابلس، شُهد له بمواقف جعلت منه مثالًا للرجل الوطني الذي كان نصب عينيه خلق التوافق بين جيل ما بعد الاستقلال ليكون قدوة في أخلاقه، واحترامه لتاريخه، ثم كلف مفتشًا للتعليم.

اُختير الشيخ عبد الجواد الفريطيس عضوًا في جمعية الستين، والمؤتمر الوطني البرقاوي، وناظرًا للعدل والمعارف بعد الاستقلال في ولاية برقة، ثم مديرا عاما للجامعة الليبية بين 1958 و1961، نقل بعد ذلك ليكون وكيل وزارة المعارف وأخيرًا مستشارًا وقاضيًا بالمحكمة العليا حتى وفاته يوم 6/7/1965 بعد مرض لم يمهله طويلًا.

الشيخ عبد الجواد الفريطيس الاول من اليمين مع مجاهدي درنه
مع قائد الجيش وناظر العدل وعميد بلدية بنغازي ورئيس المجلس التنفيذي ووالي برقة
جامع دردرة ببنغازي اينما كلف الشيخ الفريطيس بالقاء دروس رمضانية سنة 1933
من رجال تأسيس ليبيا
من مؤسسي الجيش السنوسي
عبد الجواد الفريطيس ما بين الفنان عوض عبيده والسيد عمر جعودة وزير الصحة
عبد الجواد الفريطيس ناظر المعارف مع والي برقة ورئيس المجلس التنفيذ في افتتاح مطار بنين
مع رجال التعليم وضيوف من اليونسكو
في افتتاح نادي الهلال سنة 1952
الرقم 19 الشيخ عبد الجواد الفريطيس من رجال لجنة الستين
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