موطن النمر الفارسي ضمن قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 10:47 صباحا
شعار اليونسكو أمام مقر المنظمة في باريس في 12 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أدرجت غابات هيركاني الإيرانية، الجمعة، في قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي العالمي، حسب ما أعلنت المنظمة الأممية.

وتعد هذه الغابات هي موطن النمر الفارسي المهدد بالانقراض، التي تتمتع بـ«بتنوع نباتي لافت»، وفق «فرانس برس».

وتقع هذه الغابات الجبلية في شمال إيران «والعائدة إلى ما بين 25 و50 مليون سنة»، وأدرجت بنتيجة عملية تصويت للجنة التراث العالمي في اليونسكو، خلال اجتماع في باكو في أذربيجان، على ما قالت المنظمة الأممية في بيان.

وغابات هيركاني «تشكل غابات جبلية فريدة من نوعها تمتد على 850 كيلومترًا على امتداد الساحل الجنوبي لبحر قزوين».

وشددت اليونسكو على أن التنوع النباتي فيها لافت، مشيرة إلى أن «44 % من النبتات الوعائية المعروفة في إيران تتواجد في منطقة هيركاني، التي تشكل 7 % من مساحة البلاد».

وأوضح البيان «إلى اليوم 180 نوعًا من الطيور المستوطنة للغابات المعتدلة و58 نوعًا من الثدييات رصدت فيها (هيركاني) من بينها النمر الفارسي». والنمر الفارسي هو من رموز إيران ومهدد بالانقراض.

وتضم قائمة التراث العالمي للبشرية 22 موقعا إيرانيًا. وغابات هيركاني هي الموقع الإيراني الثاني، الذي يدرج في قائمة التراث الطبيعي بعد صحراء لوط في جنوب شرق البلاد.

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