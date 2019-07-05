تجمع «تاناروت» يحدد موعد ندوته حول كتاب الاستشراق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 01:05 صباحا

تجمع «تاناروت» الثقافي يحدد موعد ندوته حول كتاب «الاستشراق» للمفكر، إدوارد سعيد، النسخة الصادرة ترجمته العربية الجديدة للدكتور محمد عناني عن دار رؤية للنشر والتوزيع.

وحدد تجمع «تاناروت» الثقافي يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري موعدا لإقامة الندوة بمقره في مدينة بنغازي.

ويتناول المفكر إدوارد سعيد فى كتابه موضوع الاستشراق وخلفياته وكيف استطاعت الثقافة الغربية من خلاله أن تتدبر الشرق وحتى أن تنتجه سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا وعقائديًا وعلميًا.

كما يتحدث المفكر، إدوارد سعيد، فى كتابه هذا عن الاستشراق الذى احتل مركز السيادة بحيث فرض قيوده على الفكر الشرقى وحتى على من يكتبون عن الشرق.

ويصف المفكر، إدوارد سعيد، ثنائية الشرق والغرب، من خلال الأعمال التى تنتمى إلى العلوم الإنسانية حيث يرصد وجود مثل هذه الثنائية وحدد لها نقطة البداية وبدايات عصر الاستعمار وخصوصا العصر الإنجليزى والفرنسى، فرسم ثنائية تفصل بين شرق وغرب، وقدم هذه الثنائية بمنهج وصفى واستخدم فيه مناهج النقد فى ذلك الوقت.

يذكر أن تجمع «تاناروت» نظم أمس الأربعاء، ندوة حول رواية «سيدة القمر» للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي وهي الرواية الفائزة بجائزة مان بوكر للعام 2019 وهي الرواية الثانية للروائية العُمانية.

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