صناع «الأوضة الضلمة الصغيرة» يستعدون لعودة التصوير

من كواليس الاستعدادات الأخيرة لعودة تصوير «الأوضة الضلمة الصغيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل المخرج محمد سامي والفنان أكرم حسني التحضيرات والاستعدادات الخاصة لاستكمال تصوير مشاهد «الأوضة الضلمة الصغيرة» مع وليد منصور منتج العمل الذي يعد أولى بطولات أكرم السينمائية المطلقة، والذي يأتي تتويجًا لنجاحاته ككوميديان في العديد من الأعمال الدرامية والتليفزيونية.

فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة» يشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي واللبنانية نور وبيومي وكريم عفيفي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

ويشهد فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة» التعاون الثاني بين أكرم حسني والمنتج وليد منصور بعد نجاح فيلمهما «البدلة» الذي حقق المركز الأول في إيرادات السينما المصرية.

المخرج محمد سامي والمنتج وليد منصور (خاص لـ بوابة الوسط)