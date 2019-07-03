المسرح الشعبي بنغازي يقيم ورشة تدريب للأعضاء الجدد والمواهب الجديدة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 03 يوليو 2019, 11:37 مساء
من اليمين الفنان رافع نجم والفنان الطيب الطيرة. (أرشيفية: الوسط)

ينظم المسرح الشعبي بنغازي إقامة ورشة تدريب للأعضاء الجدد بالمسرح والمواهب الجديدة في التمثيل ابتداء من السبت المقبل.

وقال نائب مدير المسرح الشعبي الفنان الطيب الطيرة لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء «عزمت إدارة المسرح الشعبي بنغازي إقامة دورة تدريبية للممثل يشرف عليها الفنان محمد الصادق ومدتها شهرين متتاليين طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة».

وأضاف: «بعد انتهاء اعداد الممثل ستكون هناك ورش أخرى منها فن الالقاء بإشراف الفنان الإعلامي علي أحمد سالم وكذلك تاريخ وحرفية المسرح يشرف عليها علي الفلاح».

وأشار الطيرة إن «الهدف هو تدريب الشباب على الأداء المسرحي والتعريف بكل ما يخص الفنان المسرحي»، لافتًا إلى أن «الورشة التدريبية اجبارية للأعضاء الجدد».

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