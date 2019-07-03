صفحة جديدة لمهرجان «إيكس أن بروفانس» مع اللبناني بيار عوده

بيار عوده في باريس، 24 مايو 2019 (أ ف ب)

يسعى المدير الجديد لمهرجان «إيكس أن بروفانس»، أكبر مهرجانات الشعر الغنائي في العالم، اللبناني الفرنسي بيار عوده إلى «إيقاظ الاهتمام» لدى الشباب بهذا الفن المصنف نخبويا، عازيا لثقافته الشرقية فضلًا كبيرًا في تطوير نتاجه.

ولد بيار عوده في بيروت قبل 61 عامًا وترعرع في باريس ودرس التاريخ في أكسفورد وأسس مسرح ألميدا في لندن قبل تعيينه مديرًا للأوبرا الوطنية الهولندية لمدّة ثلاثين سنة، وهي ولاية استثنائية بطولها لمدير في هذا المنصب، وفق «فرانس برس».

وغادر بيار لبنان في السادسة عشرة من العمر قبل سنتين من اندلاع الحرب اللبنانية (1975-1990). ويخبر «هناك ما يشبه الفجوة، فطوال ثلاثين عامًا لم أعد إلى البلد وكان الغضب يتملّكني».

أما اليوم، بات يعود إلى دياره بانتظام لزيارة والده، ريمون عوده أحد كبار المصرفيين في لبنان، والتعرّف على «هذا الجيل الشاب من اللبنانيين الرائعين، وهم فنانون ولدوا بعد الحرب وتحرّروا من قيود النقاش السياسي». وهو لا ينكر فضل الثقافة الشرقية في «تغذية» نتاجه.

وبدأ شغفه بالأوبرا في الثانية عشرة من العمر عندما حضر عرض «تريستان وإزولده» لفاغنر في ميونيخ في يوليو 1969. ويقول «أخبرني والدي أنني لم أنم طوال العرض الذي امتدّ على خمس ساعات وكنت منذهلا به».

وبعد انتهاء العرض، تابع مباشرة مشوار نيل أرمسترونغ إلى القمر. وهو يروي «شعرت بتآلف كوني بين موسيقى فاغنر وهذه اللحظة التاريخية، وكان الأمر أشبه بالخيال في نظري».

أعمال خارجة عن الدروب

وحلّ بيار عوده خلفا لبرنار فوكرول على رأس أكبر مهرجانات الشعر الغنائي في العالم الذي انطلق العام 1948 وهو يقوم مقام «مختبر أوبرالي».

واستعان عوده في دورته الأولى هذه التي تنطلق الأربعاء وتستمرّ حتّى 22 يوليو بأسماء كبيرة، من أمثال كريستوف أونوريه وروميو كاستيلوتشي وإيفو فان هوفه وأندريا بريت.

وأشرف بدوره على مسرحية فريدة من نوعها عن أوبرا مستوحاة من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ويقول عوده في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، «ينبغي لنا أن نجذب الجمهور بجديدنا ونقرّبه من فنانين يقدّمون أعمالًا خارجة عن الدروب المطروقة ويتمايزون برؤاهم».

ويوضح أن هذه النظرية «تنمّي الاهتمام بفنّ الأوبرا وتثير نقاشات في هذا الصدد»، مشيرًا إلى أن «الإنتاجات ما بين بين لا ترتقي بالشعر الغنائي».

ويحرص عوده، كما سلفه الذي اعتمد بطاقات بأسعار مخفّضة، على استقطاب المزيد من الشباب.

ويقرّ «هل ينبغي لنا تبسيط فنّ الأوبرا لنعرّفهم عليه؟ هي معضلة بحدّ ذاتها إذ إن الأوبرا هو الصنف الفني الأكثر رقيا».

ويمضي قائلا إن «الشباب شريحة واسعة جدًّا من السكان وينبغي البحث عن هؤلاء الذين تستميلهم الموسيقى لجذبهم. هذه هي المقاربة التي ينبغي اعتمادها».