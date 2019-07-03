المغنية البريطانية جوس ستون تغني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 03:34 مساء
المغنية البريطانية جوس ستون تغني في طرابلس (فيسبوك)

زارت المغنية البريطانية جوس ستون، الأحد، مدينة طرابلس ضمن جولتها الموسيقية، وقدمت عرضا غنائيا بحديقة منتزه قرقارش العائلي.

ونشرت ستون عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو قصيرا يوضح عملية الاستعدادات للعرض بداخل المنتزه، وكتبت عن زيارتها لطرابلس «وصلنا إلى مدينة طرابلس في ليبيا، أشكر الفريق الذي ساعدني في تحقيق هذه الزيارة».

وأضافت «غنينا بعض الأغاني في الحديقة وأرجو أن يكون الجميع قد استمتع بيوم جميل من المرح والضحك، كان من الجميل رؤية الجميع مرتاحا ويشعر بالحرية».

وشكرت ستون كل من قابلها خلال زيارتها، وقالت « سأقوم بنشر المزيد من الصور لمجموعة من المؤسسات الخيرية التي التقيت بها، لن تصدقوا قصصهم الممزوجة بالنبل والشجاعة، لقد وجدنا الخير في كل مكان ذهبنا إليه».

جوس ستون مغنية بريطانية ولدت في مدينة دوفر و فازت بالعديد من الجوائز، أهمها جائزة غرامي، واشتهرت بعد صدور أول البوماتها في العام 2003.
 

المغنية البريطانية جوس ستون تغني في طرابلس (فيسبوك)
المغنية البريطانية جوس ستون تغني في طرابلس (فيسبوك)
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