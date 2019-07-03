«الغراب الأبيض» على شاشة تاناروت في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 02:51 مساء
«الغراب الأبيض» على شاشة تاناروت في بنغازي (ارشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما والسيرة الذاتية «The White Crow» أو «الغراب الأبيض»، من إنتاج العام 2019، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من بطولة أوليغ إيفينكو، رالف فاينز، لويس هوفمان، أديل إكسارشوبولوس، سيرجي بولونين، أوليفر رابوردين، تشولبان خاماتوفا، زاك أفيري، ومن إخراج رالف فاينز، وتأليف ديفيد هير، جولي كافانا.

كشفت عن الفيلم شركة «سوني بيكتشرز» في مهرجان تيلرايد بالتزامن مع إطلاقه، وتدور قصته حول حياة راقص الباليه رودولف نورييف، الذى ولد في العام 1983، وتوفي في 1993، ويعد أحد أكثر الشخصيات شهرة في القرن العشرين.

يركز الفيلم على طفولة الراقص الشهير وتدريبه على يد الدولة وزيارته مع فرقة باليه كيروف إلى باريس، تلك الزيارة التي غيّرت حياته، وانتهت بقراره طلب اللجوء السياسي في يونيو 1961.

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