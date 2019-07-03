كلوديا كاردينالي تعرض فساتينها في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 02:19 مساء
المزاد تنظمه دار «سوذبيز» في باريس الأسبوع المقبل (أ ف ب)

تعرض فساتين أسطورة الشاشة كلوديا كاردينالي في مزاد تنظمه دار «سوذبيز» في باريس الأسبوع المقبل، وفق ما قالت الممثلة الإيطالية لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت كاردينالي التي شاركت في أفلام كلاسيكية أبرزها «إل غاتوباردو» (الفهد) للوتشينو فيسكونتي و«8 1/2» لفيديريكو فيليني و«وانس أبون إيه تايم إن ذي وست» لسيرجيو ليوني «هذه المجموعة تظهر تحرر المرأة.. هذه الفساتين لا تحكي عني فحسب بل تظهر جزءًا من تاريخ النساء».

كاردينالي المولودة في تونس حيث لفتت الأنظار بعد فوزها في مسابقة جمالية في العام 1957، كانت رمزًا للإثارة ومدافعة علنية عن حقوق المرأة.

وأضافت أنه من خلال هذه المجموعة «أعتقد أنك تشعر بالحرية التي كانت تتمتع بها النساء في تلك الحقبة».

ومن المتوقع أن يكون الفستان من تصميم دار «نينا ريتشي» للأزياء الراقية الذي ارتدته خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار العام 1965 أكثر القطع جذبًا للعروض خلال المزاد يوم 9 يوليو.

وقالت جوليا غيون المتخصصة في الأزياء في «سوذبيز» إن سعر الفستان المطرز قد يصل إلى 20 ألف يورو.

وأشارت النجمة الإيطالية إلى أن كل قطعة تعبق بالذكريات، خصوصًا فستان من الساتان الأسود تتخلله قطع وردية براقة ارتدته في العرض الأول لفيلم الويسترن سباغيتي «ذي ليجند أوف فرنشي كينغ» العام 1971 الذي شاركت فيه إلى جانب بريجيت باردو.

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