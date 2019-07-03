حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 03 يوليو 2019, 01:17 مساء
المناضل محمد بشير المغيربي

الأستاذ محمد بشير المغيربي من مواليد 1923، أما مولده النضالي فكان سنة 1943، فلقد تحصل على الثانوية الصناعية الايطالية في بنغازي؛ تحصل على الثانوية الأزهرية ثم تخرّج في كلية دار العلوم. في تلك المرحلة أعاد تأسيس  جمعية  عمر  المختار سنة 1943، التي  سبق وأن أسسها المرحوم أسعد بن عمران،  إذ تنادى مع نخبة من الليبيين المهاجرين هناك «جمعية عمر المختار» و شجعهم الرمز الوطني البارز الأستاذ مصطفى بن عامر على الفكرة، ورعاها وتمت المصادقة على قانونها الأساسي في القاهرة. طرد البريطانيون الإيطاليين من بنغازي، نالت الجمعية الإذن بممارسة نشاطها الرياضي والكشفي والتعليمي والسياسي، وأصبح يمارس نشاطه المتميز من خلال القسم الثقافي، وصار الانتساب إليها فخرًا لشباب ذلك العصر.

أسست الجمعية سنة 1943 صحيفة «بريد برقة». سنة 1947 تغير اسمها إلى «الوطـن» فصارت لسان حال الجمعية الوطنية فيما بعد، كما أصدرت مجلتين هما «ليبيا» و«عمر المختار» لكنهما لم تستمرا طويلاً. قال عنه أحد رفاقه: «كان طيلة مرحلة كفاح الجمعيّة منذ 1946 هو المحرّك لأنشطتها، وقائد مظاهراتها وخطيبها المفوه، ولن أنسى يوم رفعناه على أكتافنا ـنحن شباب الجمعيّة الفتيّـ مع رفيقه في القيادة محمود مخلوف في يونيه 1949 لنقتحم (قصر المنار) الذي أعلن منه (الأمير) استقلال برقة هاتفين «لا استقلال بدون وحدة» و«لن نفرح وطرابلس تحزن».

يعد له فضل الريادة في إنشاء أول فرقة كشفية في ليبيا تحت مظلة الجمعية، وأحد مؤسسي النادي الأهلي بنغازي، وأول رئيس لمجلس إدارة له عند تأسيسه يوم 10. 2. 1950 تولى العديد من المناصب المهمة في البرلمان والخارجية الليبية. وهو أول سفير عربي وأجنبي في دولة الإمارات. ثم عينه الشيخ زايد مستشارًا في ديوانه، فعاش منذ ذلك الوقت في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن توفي هناك، ودفن في مدينة العين العام 2006. كان ذلك في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة عشر عامًا.

مع وفد طرابلس
امام نقابة العمال في بنغازي
اخر ما كتب عن شعره
خطيب جمعية عمر المختار وقائد مظاهراتها
خطيبا
مع رفيق نظاله
خطيبا امام نقابة العمل
الخطيب المفوه محمد بشير المغيربي
بين رجال لعلها بعد فوزه في الانتخابات
خطيبا كالعادة
كتابه عن وثائق عمر المختار
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