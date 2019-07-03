عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)

عادل إمام في طريقه لعزاء الراحل عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

أقيم عزاء الفنان المصري عزت أبو عوف مساء الثلاثاء، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة).

وحضر النجوم عادل إمام ومنة شلبي وأحمد حلمي وعمرو يوسف وأنغام وأنوشكا وبوسي ومحمد فؤاد ومحمد رمضان وتامر حسني ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان ونبيلة عبيد وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وعبدالرحمن أبو زهرة وإيهاب توفيق وسوسن بدر وسمير صبري وريهام عبدالغفور، بالإضافة إلى وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

كما حضر الفنانون ماجدة زكي والإعلاميتان جاسمين طه زكي وبوسي شلبي ومي نور الشريف وأحمد فؤاد سليم وصبري عبدالمنعم ورجاء الجداوي وشريف منير وسامي مغاوري والمنتج إبراهيم أبو ذكري، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج محمد العدل ورانيا فريد شوقي وعمرو عبدالجليل وخالد سرحان

كما حضرت الإعلامية إسعاد يونس والفنانون شريف رمزي ومحمود قابيل وفايق عزب وأحمد عبدالله محمود وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد عبدالرحمن ومحمد عادل إمام.

ورحل أبوعوف عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التى مكث بها نحو شهر ونصف الشهر.

عادل إمام وسط المعزين في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحمد حلمي ومنى زكي في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

حميد الشاعري في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

عمرو أديب في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

عمرو عبدالجليل في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

دنيا سمير غانم ورامي رضوان في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

شريف منير في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

فاروق الفيشاوي في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

عمرو يوسف في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

محمد العدل في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

سمير صبري في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

إسعاد يونس في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

تامر حسني في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

سوسن بدر في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

أنغام في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

ريهام عبدالغفور في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

حسين فهمي في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

أنوشكا في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

كريم محمود عبدالعزيز في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

محمد رمضان في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

محمد فؤاد في عزاء عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)